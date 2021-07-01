Росгвардия поддержала патриотическую акцию к 300-летию Кузбасса

Губернатор Кузбасса разрешил отпраздновать 300-летие региона Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев своим распоряжением разрешил провести с 6 по 10 июля...

В Кузбассе поставлен новый суточный рекорд по вакцинации от COVID-19 За минувшие сутки в Кемеровской области был поставлен рекорд по числу поставивших вакцину от...

В Кемерове проверили ход строительства «Кузбасс-Арены» за 8 млрд рублей Сегодня, 30 июня, оргкомитет чемпионата мира по волейболу, который пройдёт в Кузбассе в 2022 году,...