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Росгвардия поддержала патриотическую акцию к 300-летию Кузбасса

 Ветераны и действующие офицеры войск правопорядка совместно с воспитанниками молодежного движения «Гвардейская смена» приняли участие в творческом проекте «Наша Родина – Кузбасс», посвященном 300-летию освоению региона.

 Участниками патриотического проекта стали ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Александр Михайлович Ковалёв, ветеран внутренних войск майор в отставке Александр Борисович Берсон, офицер отряда специального назначения «Кузбасс» полковник Илья К.

 Бывшие и действующие стражи правопорядка рассказали школьникам, как преображался с годами родной регион, а также о памятных местах, с которыми была связана их жизнь. Своим творческим проектом участники постарались напомнить, что будущее Кузбасса зависит от людей, которые берегут и любят свою малую родину.

Общество
kuzbassnews.ru
01/07/2021
Общество

Новости Кузбасса

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