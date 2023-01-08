С 24 января в Кемерове стартует реновация заискитимской части города

На первом этапе построят инженерные сети, реконструируют дороги и трамвайные пути.

В течение года вдоль первых линий улиц Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Искитимской набережной, Соборной, Тухачевского и Каменской выкупались земельные участки с расположенными на них объектами. С 24 января на их месте начнется строительство коммунальных сетей.

За год предстоит проложить 4,5 км тепломагистралей и построить повысительную насосную станцию для стабильной работы системы теплоснабжения, более 4 км водопроводных сетей, 5,5 км сетей водоотведения, 4,5 км электрических кабельных линий, 7 км ливнёвки с очистными сооружениями и канализационной насосной станцией, а также построить 5 распределительных пунктов электроснабжения.

Горожане могут задавать вопросы по телефону круглосуточной горячей линии Общественной приемной (384-2) 36-23-21.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово