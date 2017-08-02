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С «призрачной экономией» далеко не уедешь

В период летних отпусков сотрудники  филиала «МРСК Сибири»  – «Кузбассэнерго-РЭС» увеличили количество внеплановых проверок, чтобы выявить тех, кто нарушает платежную дисциплину и пользуется электроэнергией незаконно. Только за один месяц энергетики составили 22 акта по бездоговорному потреблению энергии на сумму 466 тысяч рублей.

Житель села Панфилово Кемеровского района решил провести свет в баню и летнюю кухню, самовольно набросив провод на линию электропередачи. Таким же способом подавал напряжение на пилораму, чтобы заготовить на зиму дрова. Думал, что сэкономит, а на вырученные деньги купит внуку на день рождения новенький велосипед. Но с такой «призрачной экономией» далеко не уедешь. Вместо запланированного подарка хозяину частного дома придётся заплатить штраф по акту бездоговорного потребления электроэнергии больше пятнадцати тысяч рублей.

В погоне за призрачной наживой нечестные потребители, попадают в свою же ловушку, наказывая сами себя.

«Регулярные рейды и внедрение в систему технических новшеств, в частности замена старых приборов учета на новые с выносом их на фасад,  помогают нам «вывести из сумрака» даже самого скрытного энерговора, - рассказывает начальник Панфиловского района электрических сетей Алексей Мерзликин. - Новое энергооборудование имеет высокий класс точности. Оно устроено так, что лишает потребителей возможности воспользоваться электроэнергией нелегально, при этом дополнительно защищает от перенапряжений и коротких замыканий».

Энергетики предпринимают технические и организационные меры, чтобы предотвратить энерговоровство, но одновременно призывают добросовестных потребителей включиться в общественный контроль и сообщать о тех, кто ворует электроэнергию, по бесплатному номеру «горячей линии» 8-800-1000-380.

Люди, решившие преступить закон, порой не взвешивают, насколько мизерна кратковременная выгода и как велик штраф, который в любом случае придется заплатить. Платежная дисциплина и потребление электроэнергии по правилам – вот истинная экономия собственных средств.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/08/2017
Общество
Кемерово
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