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Сборная Кузбасса успешно выступила на X Всероссийских зимних сельских спортивных играх

В соревнованиях приняли участие более 700 человек из 44 субъектов Российской Федерации. Кузбасс представляли спортсмены Прокопьевского и Кемеровского муниципальных округов, ставшие победителями регионального этапа.

В программу соревнований, прошедших в Перми, вошли лыжные гонки, полиатлон, шахматы, шашки, состязания спортивных семей, троеборье дояров и троеборье механизаторов.

Как сообщили в региональном Минспорте, при подведении итогов субъекты Российской Федерации были разделены на семь групп в зависимости от численности сельского населения. Кузбасс попал в четвертую (до 450 тыс. человек). По итогам состязаний в своей группе кузбассовцы заняли первое место. Второе место у Пензенской области, третье — у Брянской. В зачете среди всех субъектов РФ кузбассовцы заняли восьмое место, улучшив результат 2019 года на одну позицию.

В соревнованиях по шахматам команда Кузбасса в составе Сергея и Антонины Трофимовых заняла второе место. В лыжных гонках две награды взяла Наталья Зятикова: первое место в соревнованиях классическим стилем на 3 км и первое место в соревнованиях свободным стилем на 5 км.

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kuzbassnews.ru
22/03/2021
Спорт
Топ
Кемерово
Прокопьевск
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