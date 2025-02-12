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Семинар для предпринимателей состоялся в Тяжине

Тема встречи – «О реализуемых программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Слушателями стали не только предприниматели, руководители сельхозпредприятий округа и самозанятые граждане, но и все желающие, подключившиеся к прямой трансляции семинара.
Открывая встречу, глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров поприветствовав участников семинара, в своем выступлении сделал акцент на важности привлечения в муниципалитет инвестиций, необходимых для дальнейшего развития территории.
В ходе семинара ответы на актуальные вопросы можно было получить от представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Кузбасса, Кемеровского отделения Банка России, Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кузбасса.
Спикеры в доступной форме озвучивали наиболее интересные для собравшихся темы. Представители «Инвестиционного агентства Кузбасса» ознакомились с разработанными проектами инвестплощадок Тяжинского муниципального округа.
В сотрудничестве со структурным подразделением министерства экономического развития и фондом по поддержке предпринимательства на текущий год запланированы выездные обучающие семинары.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

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kuzbassnews.ru
12/02/2025
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