Сначала – посчитать!

Специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области начали организационную работу по формированию списков детей, оба родителя которых неизвестны. Реестры будут создаваться при содействии органов социальной защиты, охраны здоровья населения, образования и науки Администрации Кемеровской области.

Напомним, что в связи с принятием Федерального закона от 18.07.2017 № 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», вступающего в силу с 1 января 2018 года, детям, оба родителя которых неизвестны, предоставлено право на получение социальной пенсии. Таким образом, эти дети в вопросах пенсионного обеспечения уравнены в правах с детьми – «круглыми сиротами».

Данная пенсия будет назначаться детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Реализовать право на социальную пенсию дети, оба родителя которых неизвестны, могут при наличии регистрации по месту пребывания в специализированных учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, а также в общежитиях и жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, занимаемых семьей опекуна (попечителя) или приемной семьей.

При усыновлении ребенка, оба родителя которого неизвестны, право на социальную пенсию теряется. Она перестает выплачиваться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.

К концу декабря 2017 года в Пенсионном фонде будет вся информация о ребятишках, оба родителя которых неизвестны. Днем возникновения их права на пенсию будет дата составления записи акта о рождении.