Стартовал пятый сезон стипендиальной программы РУСАЛа и Эн+

2 июня стартовал пятый сезон Стипендиальной программы компаний РУСАЛ и Эн+, основанных Олегом Дерипаской, для талантливых студентов России на 2025-2026 учебный год. Получить стипендию могут студенты очной формы обучения из 58 высших и средних специальных учебных заведений-партнеров программы в городах присутствия компаний. Среди них: Иркутск, Братск, Тайшет, Шелехов, Красноярск, Ачинск, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург.

В Новокузнецке ее участниками могут стать студенты партнерских учебных заведений – СибГИУ и Кузнецкого металлургического техникума.

Не все, а только определенных специальностей: обучающиеся по направлениям бакалавриата - «Металлургия», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Материаловедение и технологии материалов» и магистратуры - «Металлургия» и «Теплоэнергетика и теплотехника» и студенты Кузнецкого металлургического техникума, обучающиеся по специальностям - «Металлургия черных металлов», «Обработка металлов давлением» и «Машинист крана металлургического производства».

Подать заявку на конкурс могут студенты с оценками «хорошо» и «отлично». Победителей выбирает конкурсная комиссия, в которую входят профильные специалисты и представители РУСАЛ и Эн+. Комиссия оценивает не только академическую успеваемость, но и победы в конкурсах и соревнованиях, участие в конференциях и выставках, а также волонтерскую и общественную деятельность претендентов.

В прошлом учебном году в Новокузнецке победителями стали три студента.

Особого внимания заслуживает история студентки Кузнецкого металлургического техникума, Ксении Шубиной.

Девушка - будущий машинист крана, активистка участница конкурсов, мечтает работать на НкАЗе. В этом году Ксения завершает обучение и признается, что материальная поддержка – немаловажный фактор успешной учебы.

Размер стипендии составляет до 15 000 рублей в месяц для ссузов и до 25 000 для вузов и зависит от совокупности факторов, в том числе от курса, на котором обучается студент. Стипендиаты могут участвовать в профессиональных конференциях и мероприятиях группы, проходить стажировки на предприятиях РУСАЛа и Эн+, пользоваться подпиской на профильную электронную библиотеку.

Прием заявок от претендентов будет проходить до 16 июля 2025 года на корпоративном портале Стипендиальной программы для студентов Эн+ и РУСАЛ по ссылке:

https://career.enplusrusal.ru/projects/stipendialnaya-programma-25?utm_source=banner&utm_medium=cpc&utm_campaign=2025 .

Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия. С 17 июля по 23 августа конкурсные комиссии проведут экспертизу полученных заявок и собеседования с кандидатами на получение стипендии. Имена победителей назовут не позднее 15 сентября.

Фото: РУСАЛ