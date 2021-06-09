Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Белово мкдработник вносила недостоверные сведения в медицинские книжки

Сотрудники транспортной полиции Линейного отдела МВД России на станции Белово в ходе оперативных мероприятий выявили 34-летнюю местную жительницу, которая ранее являлась сотрудницей регистратуры одной из городских поликлиник и за денежное вознаграждение вносила заведомо недостоверные сведения о медицинских осмотрах в личные медицинские книжки граждан, которые обращались к ней для прохождения медицинской комиссии при устройстве на работу.

Так ранее, злоумышленница помогла избежать траты времени на прохождение комиссии двум работницам организации на железнодорожном вокзале. А позднее, бывшая работница поликлиники, используя поддельные штампы и оттиски печатей, проставила в медицинской книжке гражданину, устраившемуся на работу грузчиком, отметки о прохождении им медицинской комиссии, без фактического его осмотра врачами. За это она получила денежное вознаграждение в размере 3500 рублей.

Транспортными полицейскими женщина была задержана. В ходе обыска у неё обнаружили и изъяли штемпельные подушки, штемпельную краску, печати и штампы в количестве 17 штук, которые она прятала в поддоне дивана.

В ходе допроса злоумышленница пояснила, что несколько лет назад, работая в регистратуре, она узнала, что есть возможность вносить недостоверные сведения в медицинские документы за денежное вознаграждение. По предоставленным оттискам, женщине изготовили копии печатей, которые с 2016 года она использовала, занимаясь незаконной деятельностью. Таким образом, женщина совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 327 уголовного кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Cанкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
09/06/2021
Происшествия
Белово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Отремонтированная» опилками дорога появилась в Кемерове
На необычный способ благоустройства дороги обратил внимание житель Кемерова. Проходя по улице...
Дорожные работы в Кузбассе должны быть выполнены до начала июля 2021 года
Глава города Мыски Евгений Тимофеев рассказал, что к дорожным работам в городе приступили 20 апреля...
Прокуратура Кузбасса проверит жалобы на добычу угля вблизи жилых домов
Проверку жалоб о добыче угля вблизи жилых домов начала прокуратура города Прокопьевска Кемеровской...
В Кузбассе власти учредили Молодежное правительство
В Кузбассе создают новое правительство – молодежное. Соответствующее постановление за подписью...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus