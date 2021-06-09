В Белово мкдработник вносила недостоверные сведения в медицинские книжки

Сотрудники транспортной полиции Линейного отдела МВД России на станции Белово в ходе оперативных мероприятий выявили 34-летнюю местную жительницу, которая ранее являлась сотрудницей регистратуры одной из городских поликлиник и за денежное вознаграждение вносила заведомо недостоверные сведения о медицинских осмотрах в личные медицинские книжки граждан, которые обращались к ней для прохождения медицинской комиссии при устройстве на работу.

Так ранее, злоумышленница помогла избежать траты времени на прохождение комиссии двум работницам организации на железнодорожном вокзале. А позднее, бывшая работница поликлиники, используя поддельные штампы и оттиски печатей, проставила в медицинской книжке гражданину, устраившемуся на работу грузчиком, отметки о прохождении им медицинской комиссии, без фактического его осмотра врачами. За это она получила денежное вознаграждение в размере 3500 рублей.

Транспортными полицейскими женщина была задержана. В ходе обыска у неё обнаружили и изъяли штемпельные подушки, штемпельную краску, печати и штампы в количестве 17 штук, которые она прятала в поддоне дивана.

В ходе допроса злоумышленница пояснила, что несколько лет назад, работая в регистратуре, она узнала, что есть возможность вносить недостоверные сведения в медицинские документы за денежное вознаграждение. По предоставленным оттискам, женщине изготовили копии печатей, которые с 2016 года она использовала, занимаясь незаконной деятельностью. Таким образом, женщина совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 327 уголовного кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Cанкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.