В деревне Николаевка 2-я Мариинского района захоронены останки участника Великой Отечественной войны
В мае 2018 года недалеко от урочища Гридно Парфинского района Новгородской области боец поискового отряда «Долг» Анатолий Алексеев обнаружил в затопленной воронке останки солдата с личными вещами и медальоном, который сохранился очень плохо. Благодаря экспертам из Сыктывкара его удалось восстановить.
Погибшим солдатом оказался сержант, помощник командира взвода, 87-го стрелкового полка, 26-ой стрелковой дивизии Филипп Григорьевич Барсуков. Он родился в 1917 году в селе Николаевка 2-я Мариинского района. В ряды Красной Армии был призван 30 августа 1941 года Мариинским районным военным комиссариатом. Погиб 17 июля 1942 года в районе бывшей деревни Гридно Новгородской области.
Сержант Барсуков был женат, остался сын Анатолий. Сейчас в селе проживает его внук Александр Анатольевич. Ему были переданы на хранение личные вещи бойца. Останки участника Великой Отечественной войны Филиппа Григорьевича Барсукова захоронены на исторической Родине, в деревне Николаевка 2-я Мариинского района.
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