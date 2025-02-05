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В Кемерове по требованию прокурора Центрального района из-за нарушения требований пожарной безопасности приостановлена деятельность ТРЦ «Байконур»

Прокуратура Центрального района г. Кемерово по результатам мониторинга средств массовой информации и сети Интернет выявила публикацию о травмировании несовершеннолетних при проведении массового мероприятия в торгово-развлекательном центре «Байконур».

По данному факту прокуратурой с привлечением специалистов контролирующих органов проведена проверка соблюдения требований законодательства при организации в ТРЦ «Байконур» мероприятий с массовым участием граждан, в том числе несовершеннолетних.

Установлено, что при эксплуатации развлекательного центра нарушаются требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического и антитеррористического законодательства. Указанное создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. С целью устранения выявленных нарушений прокурор района внес директору организации представление, инициировал привлечение ответственных лиц к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта), ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)), ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Кроме того, прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании собственника ТРЦ устранить нарушения требований пожарной безопасности. В качестве обеспечительной меры прокурор района потребовал запретить эксплуатацию центра до устранения выявленных нарушений.

Центральный районный суд г. Кемерово посчитал доводы прокурора обоснованными и вынес определение о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета эксплуатации ТРЦ до вступления в законную силу решения суда по существу.

Дальнейшее рассмотрение искового заявления и иных актов прокурорского реагирования, а также окончательное устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры района.

                                                                               

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
05/02/2025
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