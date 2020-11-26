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В Кузбассе благодаря бережливым технологиям ускорили производство хлеба

За три месяца предприятие «Кузбассхлеб» смогло повысить производительность при выпечке хлеба «Урицкий» на 5%. Цех по его производству был выбран в качестве пилотного участка для внедрения бережливых технологий.

«Мы ожидаем, что еще через 3 месяца производительность на пилотном участке вырастет в целом примерно на 20%. В итоге на изготовление одной партии хлеба завод будет тратить 16 часов, а не 20, как сейчас. Объемы брака сократятся вдвое, соответственно, улучшится качество. Все это позволит повысить конкурентоспособность продукции на рынке», — отметил руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Дмитрий Перекрестов.

Диагностика, которую на «Кузбассхлебе» провели в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», выявила более 20 проблемных мест, снижающих эффективность производства. В частности, около 30% рабочего времени упаковщиков ранее уходило на перекладывание нарезанного хлеба на упаковочный автомат. После перестановки оборудования удалось сократить время упаковки на 10% и высвободить одного сотрудника для другой работы.

Проект реализуется при адресной поддержке экспертов Регионального центра компетенций. В дальнейшем успешный опыт цеха по выпечке хлеба «Урицкий» будет применен и на остальных производственных участках предприятия. Для этого 47 сотрудников завода уже обучены инструментам внедрения бережливых технологий.

По данным министерства труда и занятости населения Кузбасса, участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в регионе являются 37 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

Для справки. «Кузбассхлеб» — крупнейшее хлебопекарное предприятие региона, в состав которого входят 4 хлебозавода. Одному из них, Кемеровскому хлебокомбинату, в этом году исполнилось 85 лет.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
26/11/2020
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