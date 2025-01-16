Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе коллекторская организация неправомерно требовала долг с наследников умершего заёмщика

Суд выяснил, что у коллекторской организации «Центр финансово-юридического консалтинга» отсутствовало право на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что ещё в июле 2023 года жительница Мариинска заключила с микрофинансовой компанией «Мани Мен» договор займа в размере около 20 тысяч рублей сроком на 33 дня. Однако в конце августа 2023 года заёмщица умерла, не погасив задолженность. Через восемь месяцев микрофинансовая компания передала право требования долга новому кредитору – Профессиональной коллекторской организации «Центр финансово-юридического консалтинга», который и обратился в суд с требованием взыскания образовавшегося долга в размере около 50 тысяч рублей за счёт наследственного имущества умершей заёмщицы.

Судом к участию в деле были привлечены в качестве ответчиков предполагаемые наследники умершей, которые не согласились с исковыми требованиями.

В соответствии с действующим законодательством наследник должника при условии принятия им наследства становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Однако суд, рассмотрев исковые требования коллекторской организации, установил иные обстоятельства, препятствующие возврату просроченной задолженности.

Выяснилось, что коллекторская компания, обратившаяся в суд, не включена в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, что исключает возможность осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности  с физических лиц. Исключение из этого правила составляют лишь случаи, когда передача права требования долга таким организациям предусмотрена договором между кредитором и потребителем.

В данном случае суд установил, что новый кредитор «Центр финансово-юридического консалтинга» фактически стал стороной в договоре потребительского займа, не соответствуя установленным специальным законом требованиям.

Таким образом, заключённый договор уступки прав требования противоречит требованиям действующего законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности.

В результате суд отказал коллекторской организации в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору займа.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
16/01/2025
Общество
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus