В Кузбассе коллекторская организация неправомерно требовала долг с наследников умершего заёмщика

Суд выяснил, что у коллекторской организации «Центр финансово-юридического консалтинга» отсутствовало право на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что ещё в июле 2023 года жительница Мариинска заключила с микрофинансовой компанией «Мани Мен» договор займа в размере около 20 тысяч рублей сроком на 33 дня. Однако в конце августа 2023 года заёмщица умерла, не погасив задолженность. Через восемь месяцев микрофинансовая компания передала право требования долга новому кредитору – Профессиональной коллекторской организации «Центр финансово-юридического консалтинга», который и обратился в суд с требованием взыскания образовавшегося долга в размере около 50 тысяч рублей за счёт наследственного имущества умершей заёмщицы.

Судом к участию в деле были привлечены в качестве ответчиков предполагаемые наследники умершей, которые не согласились с исковыми требованиями.

В соответствии с действующим законодательством наследник должника при условии принятия им наследства становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Однако суд, рассмотрев исковые требования коллекторской организации, установил иные обстоятельства, препятствующие возврату просроченной задолженности.

Выяснилось, что коллекторская компания, обратившаяся в суд, не включена в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, что исключает возможность осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности с физических лиц. Исключение из этого правила составляют лишь случаи, когда передача права требования долга таким организациям предусмотрена договором между кредитором и потребителем.

В данном случае суд установил, что новый кредитор «Центр финансово-юридического консалтинга» фактически стал стороной в договоре потребительского займа, не соответствуя установленным специальным законом требованиям.

Таким образом, заключённый договор уступки прав требования противоречит требованиям действующего законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности.

В результате суд отказал коллекторской организации в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору займа.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд