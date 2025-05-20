В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на ячмень в связи с отсутствием исследований на пестициды

12 мая 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Кемеровского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 371,28 т ячменя, предназначенного на кормовые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Доспех 3, КС; Торег, КЭ; Формуляр, КЭ; Тайпан, КЭ и Тиальф, КС (тиабендазол, тебуконазол, имазалил, лямбда-цигалотрин, феноксапроп-П-этил, клоквинтосет-мексил, клодинафоп-пропаргил, мефенпир-диэтил, тиаметоксам), применённых при его выращивании в 2024 году.

Кроме того, при анализе декларации о соответствии установлены нарушения при оформлении, а именно: в поле 5 «Сведения о продукции» указан документ, в соответствии с которым изготовлена продукция — это ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Требования при заготовках и поставках». Вместе с тем, на ячмень, поставляемый на кормовые цели, применяется национальный стандарт Российской Федерации «Ячмень кормовой. Технические условия» ГОСТ Р 53900-2010.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.