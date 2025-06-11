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В Кузбассе с помощью приложения «Инспектор» состоялась оценка соответствия лицензиата требованиям в сфере обращения ветпрепаратов

2 июня 2025 года инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проведена оценка соответствия лицензионным требованиям в отношении кузбасского индивидуального предпринимателя Ташкенова А.А. Соответствующая заявка о добавлении адреса в перечень мест осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения поступила в ведомство 20 мая 2025 года через функционал ЕПГУ.

Процедура состоялась в дистанционном формате с помощью мобильного приложения «Инспектор», в ходе которой специалист Россельхознадзора зафиксировал, что помещения, технические средства, оборудование, которые предполагается использовать, соответствуют требованиям, предъявляемым в рамках лицензируемого вида деятельности.

В этой связи в отношении ИП Ташкенова А.А. ведомством принято положительное решение о добавлении нового адреса в перечень мест ведения фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения — г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д. 50Б

Стоит отметить, что на государственную услугу по предоставлению лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения Россельхознадзором получен сертификат соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности. При этом клиентоцентричный и оперативный подход при оформлении документации для участников бизнеса обеспечен благодаря применению мобильного приложения «Инспектор», которое автоматизирует выполнение ведомственных функций.

 

Общество
kuzbassnews.ru
11/06/2025
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