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В Кузбассе состоялись III Всероссийские соревнования по самбо памяти героя Росгвардии

В Прокопьевске прошли III Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти старшего сержанта Владимира Никитина, героически погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. В турнире, который состоялся в Прокопьевском техникуме физической культуры, приняли участие более 400 юных спортсменов в возрасте 12-14 лет из различных регионов России, включая Омскую, Новосибирскую, Челябинскую, Томскую области и другие.

Торжественную часть соревнований открыли почетные гости: глава Прокопьевска Максим Шкарабейников, представители Правительства Кузбасса, руководство и преподаватели техникума, сослуживцы Владимира Никитина, а также его родные - мать, супруга с дочерью и тренер погибшего бойца ОМОН «Рубеж». Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор Юрий Кель подчеркнул значимость подвига Владимира Никитина и его вклад в защиту мирных жителей Донецка и Луганска.

Турнир носит имя Владимира Никитина неслучайно - он был талантливым самбистом, посвятившим спорту значительную часть своей жизни. С детства занимаясь самбо под руководством тренера Владимира Носикова, он воспитал в себе честность, справедливость, целеустремленность и силу воли. Благодаря упорному труду Владимир добился звания кандидата в мастера спорта, стал призером различных соревнований и продолжил спортивную карьеру в Прокопьевском техникуме физической культуры.

После завершения учебы он был призван в ряды Вооруженных Сил России, а в 2017 году поступил на службу во вневедомственную охрану Росгвардии, затем перевелся в новокузнецкий ОМОН. В феврале 2022 года Владимир Никитин отправился в зону специальной военной операции, где 25 февраля трагически погиб при выполнении боевой задачи. За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность он был посмертно награжден Орденом Мужества. В честь героя его имя присвоено школе №54, в которой он учился.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
25/02/2025
Спорт
Прокопьевск
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