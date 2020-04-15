В Кузбассе суд прекратил право собственности на незаконно полученный земельный участок и здание развлекательного центра

На земельном участке, расположенном в историческом центре города, и незаконно выделенном под строительство жилого дома, фактически был построен и введён в эксплуатацию развлекательный центр.

При этом договор аренды земельного участка с местной жительницей был заключён бесплатно как с лицом, имеющим право на соответствующие льготы.

В ходе рассмотрения гражданского дела по исковому заявлению прокурора г.Мариинска, поданного в интересах неопределённого круга лица и в защиту публичных интересов Мариинского городского поселения, судом было установлено, что в июне 2016 года местная жительница обратилась к главе Мариинского городского поселения с заявлением о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в аренду на период этого строительства без проведения торгов, как лицу, имеющему на это право.

На следующий день после подачи заявления администрация Мариинского городского поселения своим постановлением разрешённое использование требуемого земельного участка изменила с вида «гостиничное обслуживание, общественное питание» на вид «для индивидуального жилищного строительства», после чего находящийся в государственной собственности земельный участок был предоставлен в аренду для строительства жилья.

Позже, в октябре 2017 года, органами местного самоуправления было выдано разрешение на застройку данного земельного участка, а после возведения объекта недвижимости, по документам являющегося индивидуальным жилым домом, земельный участок в августе 2018 года был передан арендатору в собственность бесплатно как лицу, в силу закона имеющему право на бесплатное получение земельного участка в собственность.

Менее чем через два месяца после оформления собственности местная жительница продала данный земельный участок с возведённым «жилым домом» своей дочери за символическую сумму, которая в октябре 2018 года на основании договора купли-продажи оформила на себя право собственности земельного участка и жилого дома, а в последующем изменила вид разрешённого использования здания как объект общественного питания.

Однако после ряда проведённых проверок выяснилось, что изначально земельный участок был передан в аренду для индивидуального жилищного строительства незаконно, что и послужило основанием для обращения прокурора г.Мариинска в суд.

По результатам рассмотрения гражданского дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что на момент подачи местной жительницей заявления о предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства данный участок находился в территориальной зоне рекреационного назначения – объектов отдыха, досуга и развлечений, и имел вид разрешённого использования «гостиничное обслуживание и общественное питание».

«Таким образом, в связи с несоответствием вида разрешённого использования земельного участка целям его использования, исключающим возможность предоставления участка на испрашиваемом основании, заявителю … должно было быть отказано в предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов», - говорится в решении суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области признал недействительными постановления администрации Мариинского городского поселения, касающиеся предоставления в собственность спорного земельного участка, а также договор аренды участка и договор его купли-продажи с расположенным на нём жилым домом. Одновременно с этим суд постановил внести в Единый государственный реестр недвижимости записи о прекращении права аренды и собственности как на земельный участок, так и на здание, зарегистрированные на обеих жительниц Мариинска.

Не согласившись с решением, представители ответчиков обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

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Несмотря на вступление в законную силу решения Мариинского городского суда Кемеровской области о прекращении права собственности в отношении спорного земельного участка, судебные разбирательства, касающиеся предмета спора, ещё не окончены.

Так, в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в настоящее время находится на рассмотрении кассационная жалоба одного из ответчиков на вышеуказанное решение, рассмотрение которой назначено на 26 мая 2020 года.

Одновременно с этим в производстве Мариинского городского суда Кемеровской области находится на рассмотрении исковое заявление администрации Мариинского городского поселения о признании спорного здания самовольной постройкой и возложении обязанности снести её.

Также буквально на днях Российским информационно-аналитическим агентством «SM News» сообщалось, что «в настоящее время следственными органами расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы Мариинска, которого подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, именно местные чиновники стояли за всеми сделками с землёй и переоформлением документов. Материалы следователям передали сотрудники Управления ФСБ России по Кемеровской области».