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В Кузбассе выберут телеутскую красавицу

2 августа в селе Беково Беловского района пройдет ежегодный конкурс красоты «Байат Кызы-2017».
Жюри выберет из участниц самую красивую девушку - представительницу коренного малочисленного народа - телеутов.

Культура
Белово
kuzbassnews.ru
01/08/2017
Культура
Белово
Новости Кузбасса

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