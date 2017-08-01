В Кузбассе выберут телеутскую красавицу

2 августа в селе Беково Беловского района пройдет ежегодный конкурс красоты «Байат Кызы-2017».
Жюри выберет из участниц самую красивую девушку - представительницу коренного малочисленного народа - телеутов.
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