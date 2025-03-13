В Мариинске библиотекари познакомили школьников с выставочными экспозициями к 80-летию Победы

В городской модельной библиотеке для детей и юношества побывали ребята из школы-интерната психолого-педагогической поддержки. Для них сотрудники библиотеки провели небольшую экскурсию.

Затем школьников пригласили на урок мужества, посвященный подвигу советского летчика Алексея Маресьева. Ребятам рассказали об отважном военном пилоте, проявившем невероятную силу духа в годы Великой Отечественной войны. Подростки посмотрели отрывки из художественного фильма «Повесть о настоящем человеке», побеседовали на тему «Герои и подвиги».

Библиотекари познакомили школьников с экспозицией «Всем героям – павшим и живым», а также рассказали о проекте «80 фактов о Великой Отечественной войне». К 22 июня 2025 года в экспозициях этой выставки будет собрано 80 историй о тех, кто боролся с врагом и защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Ребята услышали историю о подвиге 11-летней Ани Обуховой, спасшей раненого советского офицера и зверски замученной фашистами. Узнали о том, как геройски погиб юный разведчик Марат Казей. Подросткам рассказали, как верно выполняла свой «воинский» долг овчарка Джульбарс – единственная из собак, награжденная медалью «За боевые заслуги».

Библиотекари познакомили ребят и с книжной выставкой «Память хранят живые», где представлены книги о войне, в том числе и уникальное издание – «Великая Отечественная война 1941-1945. Рассказы, стихи, очерки, письма».

Фото: модельная библиотека для детей и юношества города Мариинска