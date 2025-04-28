Организаторами конкурса выступили отдел молодежной работы Мариинской епархии Русской Православной Церкви и модельная библиотека для детей и юношества города Мариинска. Конкурс проходил при поддержке фонда Президентских грантов (проект «Память»).

Всего было заявлено 48 работ, 25 из которых прошли отборочный этап. Участники конкурса – школьники и студенты в возрасте от 10 до 18 лет подготовили презентации о своих родственниках-фронтовиках и о героях-кузбассовцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

В модельной библиотеке для детей и юношества собрались конкурсанты, представители Мариинского отделения общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил, местной общественной организации ветеранов Мариинского муниципального округа, педагоги и родители.

В номинации «Лучшая презентация» победителями стали Энгелина Васинская, Максим Трепп (школа № 7 города Мариинска), Карина Парфенова (центр дополнительного образования детей). Дмитрий Гошенко (школа № 12 города Мариинска), Анна Граборова (гимназия № 2 города Мариинска), Кирилл Сотников (Мариинский политехнический техникум) отмечены дипломом второй степени. Дмитрий Кравченко, Владимир Клейстер (школа № 7 города Мариинска), Анна Весельчак (гимназия № 2 города Мариинска) стали обладателями диплома третьей степени.

В номинации «Лучшая защита работы» победителями признаны Лев Черненко, Андрей Пименов (школа № 7 города Мариинска), Кирилл Сотников (Мариинский политехнический техникум). Дарина Сабирова (2-Пристанская школа), Дмитрий Гошенко (школа № 12 города Мариинска), Карина Парфенова (центр дополнительного образования детей) награждены дипломом второй степени. Матвей Лапин (школа № 1 города Мариинска), Илья Сковпин (школа № 7 города Мариинска), Анна Весельчак (гимназия № 2 города Мариинска) отмечены дипломом третьей степени.

Фото: ЦБС Мариинского муниципального округа