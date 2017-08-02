В Новокузнецкой драме День открытия театральных касс

Новокузнецкий драматический театр вернулся с отпуска и готов снова радовать вас своими спектаклями.
Театральная касса начинает работать с 16 августа. По традиции в этот день подарки и веселые конкурсы для всех зрителей.А также в день открытия театральных касс акция – второй спектакль в подарок!
Телефон кассы (3843) 743-043.
02/08/2017
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