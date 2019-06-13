В Тайге в мусорном баке нашли мертвого младенца

10 июня около 5 часов 30 минут в тайгинскую полицию поступило сообщение, что в мусорном баке возле одного из многоквартирных домов в пакете обнаружен новорожденный ребенок мужского пола.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Утром мужчина без определенного места жительства обнаружил в мусорном баке пакет, в котором находилось тело младенца. Мужчина вызвал полицию и «скорую помощь», которые констатировали смерть ребенка. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти ребенка, давность ее наступления. Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают женщин, которые состояли на учете в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности, однако в настоящее время они признаков беременности не имеют, при этом новорождённые дети отсутствуют.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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