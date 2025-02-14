В Тяжинском округе продолжается вручение медалей к 80-летию Победы

До конца февраля представители органов местного самоуправления вручат ветеранам 36 юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Среди награжденных тружеников тыла вдова участника Великой Отечественной войны Валентина Федоровна Калинина. Родилась женщина в деревне Ново-Троицк Тяжинского района, в многодетной семье. В годы военного лихолетья трудилась в совхозе «Крестьянский путь». Всю свою жизнь посвятила детям, работая учителем начальных классов в Ново-Троицке, затем в Итатской средней школе.

Во время войны Надежда Артемьевна Щепило с 12-летнего возраста работала с мамой в колхозе. Трудовой стаж ветерана – более полувека. Работала учителем начальных классов, по большей части в Тяжинской средней школе № 2. Женщина отмечена знаком «Отличник народного просвещения», является Почетным гражданином Тяжинского муниципального округа.

София Парфеновна Драгунова родилась в селе Новоалексеевка Здвинского района Новосибирской области. В 1941 году, будучи еще подростком, пошла работать дояркой в колхоз. Кроме того помогала в конюшне ухаживать за лошадьми, осенью работала на полях.

Григорий Константинович Сытник, уроженец села Горналь Курской области в годы войны работал в колхозе. После Победы принимал участие в строительстве Мироновской ГРЭС в Донецкой области. Проживая в Тяжинском округе, занимался лесозаготовкой.

Когда началась война, Виктору Маврикеевичу Демидко было 10 лет. В колхозе мальчишка наравне со взрослыми поднимал пашню, боронил, косил, убирал сено.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа