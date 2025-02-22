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В Тяжинском округе состоялось открытие Года защитника Отечества

В рамках Всероссийской акции «Защитники Первых» в Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский прошло торжественное открытие Года защитника Отечества. Ветераны боевых действий, участники СВО, активисты «Движения первых», юнармейцы и студенты приняли участие в квиз-игре «Что ты знаешь о Победе?».
Также в рамках торжественного открытия Года защитника Отечества в России в ДК «Юбилейный» состоялась праздничная концертная программа. Все средства собранные от концерта будут направлены в поддержку участников специальной военной операции.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

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kuzbassnews.ru
22/02/2025
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Тяжин
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