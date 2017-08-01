XX открытый фестиваль-конкурс «Июльские звезды» прошел в Промышленновском районе

Традиционный фестиваль исполнителей песни под гитару состоялся в сосновом бору с. Ваганова, участие приняли представители всех поселений Промышленновского района, а также гости из Кемерова, Топкинского и Кемеровского районов.
На суд жюри было представлено более 50 песен.
В номинации «Лучшая авторская песня» первое место завоевал Алексей Репенко (пгт.Промышленная) за песню «Родины сыны», посвященную воинам-интернационалистам.
Наибольшее количество конкурсантов состязалось за право обладать дипломом и кубком в номинации «Лучший исполнитель-солист». Победителем в этой номинации стал Владимир Макаренко (Топки).
Среди групповых исполнителей лучшим оказалось трио «Юность» из д. Каменка, руководителем которого является Галина Мальцева.
Победителем юбилейного XX фестиваля-конкурса «Июльские звезды» признан кемеровчанин Артем Полтавцев, покоривший жюри и зрителей виртуозной игрой на двенадцатиструнной гитаре и проникновенным исполнением популярных песен Александра Розенбаума. Он получил главный приз – акустическую гитару от главы Промышленновского района.
Самым юным участником стала 11-летняя Дарья Бобрышева – солистка ансамбля «Новый век» из с. Тарасово (руководитель Валерий Бобрышев).
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