«Южный Кузбасс» подвел итог экологической программы

Угольная компания «Южный Кузбасс» направила на природоохранные мероприятия около 27 млн рублей в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».

В период проведения акции – с 20 марта по 5 июня – «Южный Кузбасс» реализовал более 30 мероприятий экологической направленности. Для сохранения воздушного бассейна специалисты компании провели ревизию и ремонт пылегазоочистного оборудования на предприятиях.На разрезах для уменьшения сейсмического воздействия введено короткозамедленное взрывание. Экологи компании проверили качество содержания и очистки 300 тыс. квадратных метров охранных зон крупных и малых рек (Томи, Усы, Мрас-Су, Кийзака и др.). Для искусственного воспроизводства водных биоресурсов специалисты предприятия выпустили более 24 тыс. особей нельмы в Новосибирское водохранилище.

На традиционных весенних субботниках – их состоялось более 200 – работники «Южного Кузбасса» расчистили свыше 400 тыс. квадратных метров территорий. Собрано и вывезено 597 тонн отходов производства, утилизировано более 3 тыс. ртутных ламп. В рамках рекультивации нарушенных земель высажено 24 тыс. саженцев хвойных деревьев.

Для школьников экологи провели открытые уроки, для детей работников компании – конкурс детского рисунка «Мир заповедной природы», посвященный Году экологии в России. Совместно с педагогами и учениками гимназии № 6 специалисты «Южного Кузбасса» организовали акцию по сбору макулатуры «Начни с себя», а учителя химии и биологии школ Междуреченска смогли познакомиться с природоохранной деятельностью компании, посетив санитарно-экологическую лабораторию.

По итогам внутреннего экологического конкурса объявлена благодарность тридцати одному активному борцу за чистоту.