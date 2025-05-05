«Южный Кузбасс» принял участие в международной конференции

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») выступили в качестве экспертов в XIV Международной научно-практической конференции «Современные тенденции и инновации в науке и производстве».

Мероприятие состоялось на базе Междуреченского филиала Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева и было посвящено трем юбилейным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 70-летию города Междуреченска и 75-летию Кузбасского государственного технического университета.

В адрес конференции поступило 350 докладов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Самой массовой – 100 докладов – стала секция «Информационные системы и технологии». У эксперта, ведущего программиста управления информационных технологий «Южного Кузбасса» Александра Харлова, интерес вызвали такие темы, как применение искусственного интеллекта в автоматизации процессов горнодобывающей промышленности, профориентационные игры, компьютерное моделирование, внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в образование.

Директора управления по операционной детальности «Южного Кузбасса» Артема Гордеева заинтересовал проект по внедрению многофункциональной системы безопасности, которая необходима каждому участку современного промышленного предприятия.

Директор департамента экономики Роман Трубецкой работал в секции «Актуальные вопросы и современные аспекты экономики и менеджмента промышленных предприятий».

«Внедрение оборудования нового поколения – важнейшая точка соприкосновения науки и производства. Его создание, эксплуатация и обслуживание формирует потребность в высококвалифицированных, образованных и творческих кадрах. Именно такие специалисты, уже работающие или будущие профессионалы, пока ещё получающие высшее образование в КузГТУ, пополняют трудовой коллектив «Южного Кузбасса». Многолетние дружественные отношения, сложившиеся между компанией и образовательным учреждением, позволяют решать важные вопросы по подготовке и повышению квалификации руководящего звена, качественному обучению специалистов», – сказал директор управления по операционной детальности ПАО «Южный Кузбасс» Артем Гордеев.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»