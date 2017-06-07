1 июня в Полысаево прошел праздник, посвященный Международному Дню защиты детей

1 июня 2017 года в Полысаевском городском округе состоялся праздник, посвященный Международному Дню защиты детей. В этот день порадовать юных горожан вышли все творческие коллективы учреждений культуры.

Праздничные мероприятия в городском парке имени И.И. Горовца были открыты развлекательной программой Детского центра досуга и развития «Хахатун» «Страна Хахатуния».

Коллектив ДК «Полысаевец» представил детскую театрализованную программу «Необыкновенные приключения обыкновенных друзей». Сказочные герои развеселили и позабавили ребят, а те в свою очередь с удовольствием исполняли песни, танцевали и играли.

Жителям города было представлено выступление духового оркестра «Мелодия», в состав которого входят обучающиеся средней общеобразовательной школы - интерната № 23.

Праздничные мероприятия продолжил «Мультконцерт», в котором свои творческие номера показали детские коллективы МБУК ДК «Родина». Во время программы был объявлен конкурс рисунков на асфальте «Я рисую Мир», по итогам которого участники получили призы.

Во второй половине дня прошел парад колясок, велосипедов и креативно декорированных детских зонтиков «Беби Шик», а самые маленькие участники смогли продемонстрировать свои украшенные игрушечные коляски.

Во время мульт-дискотеки под самые зажигательные детские современные песни, маленькие жители города смогли научиться танцевать, и в этом им помогли аниматоры одетые в костюмы сказочных героев.

В завершении праздника состоялось самое красочное событие - фестиваль красок Холли. Праздник прошел весело и задорно, дети и взрослые получили массу положительных эмоций и хорошее настроение.

Мероприятия также проходили в Сквере Памяти на площади перед ДК «Родина» библиотеках, школах и в учреждениях дополнительного образования.