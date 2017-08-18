19 августа в Юрге пройдет «Гонка сибиряков»

19 августа на территории оздоровительной базы «Ирбис» состоится военно-патриотическое физкультурное мероприятие «Гонка сибиряков. Лето 2017», организованное администрацией Юрги совместно с командованием Юргинского военного гарнизона.
«Гонка сибиряков» – это забег по пересечённой местности на дистанцию около 6 км, где на специально подготовленной трассе располагается 26 естественных и искусственных препятствий, которые необходимо преодолеть участникам команд. Среди них проход через траншеи и «мясорубку», преодоление шаткого моста и «паутины» и др.
В этом году в мероприятии планируют принять участие около 100 команд из городов и районов Кемеровской области, а также команды из Новосибирской и Томской областей (в составе каждой команды 10 человек).
В программе - выставка военной техники, показательные выступления роты специального назначения, выступление творческих коллективов Юрги.
Парад открытия соревнований с 9 час., старт гонки в 10 час.
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