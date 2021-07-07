АО «КМЗ» помогает студентам познать азы будущей профессии

Кемеровский механический завод принял на летнюю практику студентов из ведущих учебных заведений региона. Более 20 человек из Кузбасского государственного университета им Т.Ф.Горбачева, Национального исследовательского Томского госуниверситета, Кемеровского коммунально-строительного техникума и Кемеровского профессионально-технического техникума получили возможность закрепить теоретические знания, получить навыки самостоятельной работы и познакомиться с современным оборудованием крупнейшего машиностроительного предприятия Кузбасса.

Студенты, обучающиеся по специальностям «Химическая технология», «Металлорежущие станки и инструменты», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Управление качеством продукции, процессов и услуг», «Водоснабжение и водоотведение», «Экономическая безопасность», «Организация перевозок и управление на транспорте», «Компьютерно-интегрированные производственные системы». «Электроэнергетика и электротехника», «Машиностроение», «Юриспруденция», «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств под руководством опытных наставников изучают тонкости работы различных структурных подразделений предприятия, детально знакомясь с будущей профессией и повышая свои компетенции.

- На протяжении многих лет мы сотрудничаем с профильными ВУЗами и техникумами, помогая студентам пройти производственную и преддипломную практику. – Рассказывает исполняющий обязанности генерального директора АО «КМЗ» Виктор Озеров. – Непосредственное участие в рабочем процессе позволяет сформировать практические профессиональные навыки, помогает познакомиться с корпоративной культурой предприятия и решить для себя, насколько соответствует ожидаемое представление о профессии реальности. Многие студенты потом приходят к нам грамотными дипломированными специалистами, с мотивацией и желанием достичь карьерного роста. Они быстро адаптируются и демонстрируют серьезные успехи, достигая уровня руководителя в своем направлении. Поэтому мы всегда рады распахнуть двери для молодежи, которые завтра станут надежным кадровым резервом для нашего завода.