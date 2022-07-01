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«Дни шорской культуры» стартовали в Кузбассе

В Новокузнецке открылся двухдневный фестиваль-конкурс «Дни шорской культуры», посвященный Году культурного наследия народов России. Гостями стали яркие, самобытные творческие коллективы, которые познакомят зрителей с уникальным культурным наследием народов Сибири.

Фестиваль объединил в себе различные жанры самодеятельного народного художественного и декоративно-прикладного творчества шорцев Саяно-Алтайского нагорья и Кузбасса.

В двухдневную программу вошли Межрегиональная научно-практическая конференция «Традиционные ремесла и промыслы народов Саяно-Алтая» и открытый фестиваль-конкурс творческих коллективов.

Участники Межрегиональной научно-практической конференции, которая проходит в Кузбасском гуманитарно-педагогическом институте КемГУ, обсудят актуальные вопросы сохранения, развития и исследования декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства, ремесел и этнокультурного образования в регионе. К обсуждению подключились более 40 специалистов из республик Хакасия, Тыва, Башкортостан, Горный Алтай, а также Санкт-Петербурга, Междуреченска, Мысков, Новокузнецка, Кемерова, Таштагола. Завершится конференция 2 июля подведением итогов дискуссии.

Завтра в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» все желающие смогут увидеть выступления фольклорных коллективов на творческих площадках города, посетить выставку промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных народов, увидеть конкурс национальных культур и стать участником мастер-классов по приготовлению блюд национальной кухни. Начало программы в 11:00.

По словам организаторов, фестиваль нацелен на духовное развитие и единение коренных народов Саяно-Алтая и Кузбасса, а также сохранение материального, духовного и культурного наследия коренных народов Сибири.

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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