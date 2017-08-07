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План по заготовке сена и сенажа в Кемеровской области выполнен на 50 %

Хозяйствами Кузбасса заготовлено более 230 тыс. тонн сенажа (53 % плана), свыше 80 тыс. тонн сена (49 % плана).

Семь районов области (Гурьевский, Крапивинский, Прокопьевский, Тисульский, Топкинский, Юргинский и Яйский) по заготовке сена перешагнули отметку 50 % .

В остальных районах темпы несколько снижены по причине дождливой погоды. По заготовке сенажа практически все районы вышли на уровень 50 % плана и более.

Некоторые районы области завершают работы по заготовке сенажа, среди них – Топкинский, где план выполнен на 95 %, сенажа заготовлено более 20 тыс. тонн. Аграрии района заготовили по 20,7 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.

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kuzbassnews.ru
07/08/2017
Экономика
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