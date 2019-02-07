Праздник кузбасской журналистики прошел в Кемерово

Кемеровское региональное отделение Союза журналистов России отметило свой 60-летний юбилей и 100-летний юбилей российского Союза журналистов.

Союз журналистов Кузбасса – один из крупнейших в стране, в его составе 650 членов. В том числе «Золотое перо» России, обозреватель газеты «Кузбасс» Игорь Алехин. Кузбасская журналистика воспитала немало профессионалов федерального уровня. Это корреспондент Первого канала Наталья Любченко, ведущий канала «НТВ» Вадим Такменев, основатель и руководитель Русфонда, бывший ответственный секретарь газеты «Кузбасс» Лев Амбиндер.

Праздник начался в городах и районах области, главы которых по просьбе Правления кузбасского Союза журналистов, провели приемы и наградили журналистов.

В областной центр приехало много гостей из территорий Кемеровской области, которых не остановил даже 45-градусный мороз. На юбилее побывали представители журналистского сообщества из Тисуля, Тяжина, Таштагола, Междуреченска, Мысков, Юрги, Яшкина. Это только самые дальние территории, дорога от которых занимает до 5 часов.

Особое внимание уделили ветеранам, что напрямую причастны к 60-летнему юбилею кузбасских журналистов. Потому и газетной прессы было больше, так как раньше не было интернета, а во многих территориях и сейчас нет ТВ, радио и интернет-редакций.

На юбилей приехало 80 человек, большинство из которых были награждены грамотами и премиями Союза журналистов России, Кузбасса, областной администрации, а также наградами Кемеровской городской администрации и горсовета.

Пресс-секретарь главы Тяжинского муниципального района, член правления Кемеровского областного Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин был награжден Почетной грамотой Коллегии администрации Кемеровской области «за творческий подход в освещении социально-экономических достижений Кемеровской области».

В этот же день перед основным торжеством прошел прием журналистов в областном Совете народных депутатов. Помимо награждения, обсуждались насущные проблемы журналистского сообщества Кузбасса, высказывались предложения по поддержке прессы.