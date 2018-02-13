В Белово прошел чемпионат по игре бочче

В Белово, в Доме спорта, прошли первенство и чемпионат Кемеровской области по игре в бочче.
Участие в соревнованиях приняли более 60 игроков из 10 муниципальных территорий.
Кузбасса.Первое место в турнире заняла команда беловчан. Команда из Березовского стала второй, а третье место завоевали спортсмены из Полысаево.
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