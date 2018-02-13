В Белово прошел чемпионат по игре бочче

Кемеровчане жалуются на едкий запах хлора в городе В социальных сетях участились жалобы кемеровчан на запах хлора, который распространился по городу в...

В Кузбассе осудят инвалида за смерть друга в пьяном ДТП В Белове осудят мужчину за ДТП, в котором погиб его друг.

Жительница Кемерова получила более 100 000 рублей за открытый колодец Кемеровчанка отсудила у дорожников более 110 000 рублей за открытый колодец, из-за которого ее...