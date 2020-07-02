В Кузбассе открылись три скейт-парка

Три скейт-парка установили в Полысаеве, Новокузнецке и Таштаголе, еще 5 появятся в Кузбассе до осени этого года.

Каждый скейт-парк состоит из 36-метрового овального памптрека, радиусных разгонных горок различной высоты, перил для скольжения, фигур для прыжков и балансирования. Еще 3 таких площадки сейчас обустраивают в Кемерове, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске, 2 скейт-парка предстоит смонтировать в Белове и Междуреченске до завершения строительного сезона.

Восемь скейт-парков приобрели за счет экономии бюджетных средств в рамках областной акции «100 детских площадок», инициированной губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в 2019 году.

Муниципальные органы власти выбрали площадки для скейт-парков с учетом пожеланий жителей. Рядом с новыми объектами можно разместить прокат велосипедов, роликовых коньков, самокатов и другого оборудования. В Новокузнецке и Полысаеве такие услуги уже доступны. В Таштаголе и Полысаеве в день открытия скейт-парков провели мастер-классы для всех желающих.

Акция «100 детских площадок» успешно прошла в Кузбассе в 2019 году и была продлена до конца 2021 года - по итогам трех лет в Кузбассе установят 300 детских площадок, не считая скейт-парков. Каждая детская площадка представляет собой имитацию корабля с парусами, палубой, трюмом, штурвалом, иллюминаторами, подвесными мостиками на цепях, шведской лестницей и горками. Также на новых площадках будут предусмотрены зоны для спортивных тренировок. Каждый комплекс будет украшен символикой «300 лет Кузбассу».