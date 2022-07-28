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В Тяжине открылась книжная выставка «Крещение Руси Великой»

28 июля – государственная памятная дата Российской Федерации, установленная в 2010 году в память о Крещении Руси, отнесенном к 988 году. Ежегодно отмечается как день памяти равноапостольного великого князя Владимира.
В Тяжинской центральной окружной библиотеке имени Н. И. Масалова в выставочной экспозиции представлены книги известных русских историков о введении христианства на Руси и утверждении православия с последующим развитием Российского государства, о русской православной церкви и святых заступниках России.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/07/2022
Культура
Тяжин

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