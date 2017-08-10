Благотворительная акция в Акимо-Анненке

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В деревне Акимо-Анненка Тяжинского района прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу».
У селян была возможность подобрать для своих детей бывшие в употреблении вещи. В этот день в сельском Доме культуры местным жителям раздали 250 вещей б/у.
Для ребятишек организаторы традиционной благотворительной акции провели спортивную игровую программу. Победителям единороссы вручили грамоты и сладкие призы.
10/08/2017
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