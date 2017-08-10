Благотворительная акция в Акимо-Анненке

МЧС предупреждает кузбассовцев о сильных дождях и грозах 10 августа по северу Кузбасса ожидаются сильные дожди и грозы. Как полагают синоптики, также в...

На одном участке кузбасской трассы произошло три ДТП Утром в четверг, 10 августа, на автодороге Кемерово — Ленинск-Кузнецкий произошло три аварии. В...

200 000 «квадратов» жилья ввели в строй с начала года в Кемерове В Кемерове за первые семь месяцев 2017 года в эксплуатацию введено 200 000 квадратных метров. Уже...