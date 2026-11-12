Диабет можно предупредить

Согласно статистике, в России диабет диагностирован примерно у десяти миллионов человек - у каждого пятнадцатого. Из общего числа заболеваний 92% приходится на сахарный диабет второго типа, который развивается с возрастом и напрямую связан с образом жизни. Что повышает риск возникновения диабета второго типа, рассказала Наталья Дьячкова, главный областной специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кузбасса.

Основные факторы риска: избыточный вес, малоподвижность, возраст после сорока пяти лет, диабет у кровных родственников, повышенное артериальное давление. Один из главных виновников - рацион питания, перегруженный сладким и жирным. Подсчитали, что в среднем россиянин съедает почти 28 килограммов сахара и кондитерских изделий в год.

Хорошая новость в том, что профилактика диабета не требует ни дорогих лекарств, ни сверхусилий. ВОЗ называет четыре опоры: нормальный вес, физическая активность, здоровое питание и отказ от курения.

Первая опора - питание. Не нужны строгие диеты. Достаточно соблюдать простые правила: овощи и фрукты минимум 400-500 граммов ежедневно; вместо белого хлеба и сдобы - цельнозерновые крупы и хлеб; сахар - не больше 6-7 чайных ложек в день, включая скрытый в сладких напитках и выпечке; жирное мясо, колбасы и копчёности как можно реже; курица, рыба, орехи, растительное масло - наоборот, приветствуются.

Вторая опора - движение. Рекомендуется не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю, то есть всего по полчаса пять раз в неделю. Подойдут быстрая ходьба, плавание, велосипед, лыжи. Используйте маленькие хитрости: лестница вместо лифта, прогулка на обеде вместо посиделок с чаем и десертом. Регулярные нагрузки пять раз в неделю примерно наполовину снижают риск заболеть диабетом.

Третья опора - нормальная масса тела. Каждый сброшенный килограмм - это конкретный вклад в здоровье сосудов, сердца и поджелудочной железы. Худеть нужно плавно, не быстрее двух килограммов в неделю, иначе уйдёт не жир, а мышечная ткань.

И, в-четвёртых, откажитесь от курения и алкоголя. Бросить вредные привычки следует не только для профилактики диабета, но и ради здоровья сердца и всего организма.

Опасность диабета ещё и в том, что он годами может протекать незаметно. Повышенная жажда, частые позывы в туалет, усталость, ухудшение зрения, медленно заживающие ранки, онемение в ногах - если что-то из этого знакомо, не откладывайте визит к врачу. А лучший способ узнать правду о своём сахаре - обычный анализ крови из вены натощак. Норма - до 6,1 ммоль на литр. Бесплатно проверить уровень глюкозы в крови можно в рамках диспансеризации по полису ОМС у участкового терапевта или в кабинете профилактики вашей поликлиники.

Фото предоставлено КЦОЗиМП