В Кузбассе Россельхознадзор выявил ввоз яблок без обязательного уведомления

26 октября 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу за неисполнение обязанности по извещению о доставке подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области — Кузбасса.

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия — в форме наблюдения за соблюдением обязательных требований — специалистами ведомства проведён сбор и анализ данных, содержащихся во ФГИС «Аргус Фито».

В результате установлено, что в адрес хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность на территории Промышленновского округа Кемеровской области, из Майкопского района Республики Адыгея была ввезена подкарантинная продукция: свежие яблоки в объёме 16,16 тонн.

При этом юридическое лицо не известило территориальное управление Россельхознадзора о доставке продукции, что является нарушением обязательных требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». Согласно законодательству, хозяйствующие субъекты обязаны немедленно, не позднее одного календарного дня со дня доставки, направлять в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору извещение о получении подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают участникам оборота подкарантинной продукции о необходимости соблюдения установленных требований. Это позволяет обеспечить эффективный фитосанитарный контроль, предотвратить распространение карантинных объектов и гарантировать безопасность растительной продукции на территории региона.