Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор выявил ввоз яблок без обязательного уведомления

26 октября 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу за неисполнение обязанности по извещению о доставке подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области — Кузбасса.

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия — в форме наблюдения за соблюдением обязательных требований — специалистами ведомства проведён сбор и анализ данных, содержащихся во ФГИС «Аргус Фито».

В результате установлено, что в адрес хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность на территории Промышленновского округа Кемеровской области, из Майкопского района Республики Адыгея была ввезена подкарантинная продукция: свежие яблоки в объёме 16,16 тонн.

При этом юридическое лицо не известило территориальное управление Россельхознадзора о доставке продукции, что является нарушением обязательных требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». Согласно законодательству, хозяйствующие субъекты обязаны немедленно, не позднее одного календарного дня со дня доставки, направлять в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору извещение о получении подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают участникам оборота подкарантинной продукции о необходимости соблюдения установленных требований. Это позволяет обеспечить эффективный фитосанитарный контроль, предотвратить распространение карантинных объектов и гарантировать безопасность растительной продукции на территории региона.

Общество
kuzbassnews.ru
12/11/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus