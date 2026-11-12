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В Крапивинском муниципальном округе гражданке объявлено предостережение за нарушение учёта птицы

23 октября 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение гражданке из Крапивинского муниципального округа за нарушение ветеринарного законодательства.

В сентябре на площадке гражданки  во ФГИС «ВетИС» (компонент «Меркурий») оформлены производственные сертификаты формы на следующую продукцию: «курица (бройлер)» — 30 голов; «утка» — 30 голов; «гусь» — 30 голов.

При этом в информационной системе «Хорриот» (компонент ФГИС «ВетИС») учёт указанной птицы не произведён.

Данное действие является нарушением требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. Согласно постановлению Правительства РФ от 05.04.2023 № 550, домашняя птица (в том числе куры, утки, гуси) подлежит групповому маркированию и учёту. Для животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах в количестве более 10 голов, срок осуществления индивидуального или группового маркирования и учёта установлен не позднее 1 сентября 2026 года. Кроме того, птица подлежит маркированию не позднее 7 календарных дней после дня её выведения — независимо от выбранного способа маркирования (группового или индивидуального).

Отсутствие учёта в ИС «Хорриот» не позволяет обеспечить полную прослеживаемость поголовья и подконтрольной продукции, что создаёт риски распространения болезней животных и выпуска в оборот небезопасной продукции. При этом оформление ветеринарных сопроводительных документов в компоненте «Меркурий» без подтверждённого учёта в «Хорриоте» нарушает принцип сквозной прослеживаемости, закреплённый в действующем ветеринарном законодательстве.

Россельхознадзор напоминает владельцам животных о необходимости своевременного маркирования и учёта поголовья в ИС «Хорриот», а также о важности соблюдения требований к оформлению ветеринарных документов в ФГИС «ВетИС». Это обязательное условие для легального оборота продукции животного происхождения и обеспечения её безопасности для потребителей.

 

Фото: Россельхознадзор

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kuzbassnews.ru
12/11/2026
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