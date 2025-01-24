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День профориентации прошел в Тяжине

Специалисты местного отделения Всероссийского сообщества детей и молодежи «Движение первых» совместно с профориентационной группой Тяжинского агропромышленного техникума провели в школах окружного центра День профориентации.
В рамках Всероссийской акции «Старт в будущее» студенты ТАПТ Николай Денеко, Дарья Фесенко, Александра Головина и Анастасия Постнова поделились с ребятами секретами успешной учебы в техникуме. Школьникам рассказали о профессиях «Повар, кондитер» и «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», специальностях «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».
Кроме того ребята узнали, какие спортивные секции и творческие кружки, действуют в техникуме, а также о различных студенческих мероприятиях. Многие школьники выразили желание поступить в Тяжинский агропромышленный техникум.

Фото: «Движение первых» (Тяжинский муниципальный округ)

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/01/2025
Образование
Тяжин
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