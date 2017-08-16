Энергетик Кузбасса – на Доске Почета

Фотография Николая Заозерского, мастера Мариинского РЭС филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», украсила экспозицию обновленной Доски Почета, расположенной на Аллее Славы в городе Мариинске. Своим профессионализмом и преданностью такой важной и «светлой» профессии энергетики Кузбасса еще раз доказывают – земляки могут ими гордиться.

Строгий костюм, рубашка в полоску, классические туфли – такое «обмундирование» Николай носить не привык. Куда роднее рабочая форма «МРСК Сибири» – привычная каска, удобный комбинезон и ботинки для самых «непроходимых» дорог.

«Чувствую себя в костюме, как не в своей тарелке, - отшучивается энергетик. – Подумаешь событие, - фотография для Доски Почета! Мне в этот день нужно было с бригадой на расчистку просеки выезжать, поэтому для фотосессии решил одеться попроще – брюки и рубашка».

В жизни мастер Мариинского РЭС такой же, как и на фотографии, которая теперь украшает Доску почета на главной площади возле администрации Мариинска. «Свой человек», «мировой мужик» - именно так, по-свойски, Николая Сергеевича называют коллеги. В Кузбассэнерго-РЭС Николай работает шестой год. За это время мастер успел не только опыта поднабраться, но и накопил изрядный багаж благодарственных писем и почетных грамот от родной организации. Одним словом, свое место на Доске Почета он занимает заслуженно.

Гордость переполняет Николая Сергеевича, когда он рассказывает о своих сыновьях: «Три богатыря – вот мое главное достижение в жизни. Не знаю, какую профессию они выберут, когда подрастут, но очень хочу, чтобы их жизненным ориентиром были только добрые, сильные и ответственные люди. В энергетике всегда есть, с кого брать пример».