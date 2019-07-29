Калтану - 60!

Праздничные мероприятия, посвященные юбилею города, прошли в субботу, 27 июля, и собрали много народа.
Утром состоялся открытый турнир по пейнтболу "Кубок Кузбасса", в котором приняли участие 10 команд.
Во второй половине дня горожане собрались на арт-пикник. Он включал кулинарный чемпионат "Калтанская кухня" (11 команд), интерактивно-развлекательные площадки, акцию "Потрогай грузовик" и многое другое. Участники праздника могли не только побывать в роли настоящего гурмана, но и узнать секреты шеф-поваров, сами попробовать приготовить блюда. На праздничных площадках можно было подстричься, заплести косы, сделать аквагрим, научиться лепить из глины, рисовать акварелью и даже написать свои пожелания городу на автобусе. Одна детвора с удовольствием сидела за баранкой в кабинах спецтехники, другая - училась управлять роботами в сквере. Карусели, батуты, логические игры, выставки декоративно-прикладного искусства, шоу мыльных пузырей, ходулисты, фотобудка и многое другое - детям и взрослым было чем заняться в субботний день, чтобы провести весело время.
Вечерняя программа тоже была насыщенной: праздничный концерт, лазерное шоу с участием коллективов Кузбасса и Сибири, ночная дискотека.
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