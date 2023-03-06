С 1 по 9 апреля в Кузбасскино для кемеровских школьников и студентов пройдут музыкальные киноуроки «Великий композитор», посвященные 150-летию композитора Сергея Васильевича Рахманинова.

Сергей Рахманинов — композитор, пианист и дирижер, который стал символом русской музыки во всем мире. Его фортепианные произведения вошли в репертуар самых известных исполнителей, а на записях Рахманинова учатся многие поколения музыкантов.

1 апреля 2023 года исполнится 150-лет со дня рождения Сергея Рахманинова — юбилей великого композитора отметят по всей России.

В ходе киноурока участники познакомятся с биографией композитора, интересными фактами творческого пути и особенностями стиля Сергея Рахманинова посредством представленных фото, видео и аудиоматериалов.

Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино