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Киноурок к 150-летию композитора С.В. Рахманинова

С 1 по 9 апреля в Кузбасскино для кемеровских школьников и студентов пройдут музыкальные киноуроки «Великий композитор», посвященные 150-летию композитора Сергея Васильевича Рахманинова. 

Сергей Рахманинов — композитор, пианист и дирижер, который стал символом русской музыки во всем мире. Его фортепианные произведения вошли в репертуар самых известных исполнителей, а на записях Рахманинова учатся многие поколения музыкантов.

1 апреля 2023 года исполнится 150-лет со дня рождения Сергея Рахманинова — юбилей великого композитора отметят по всей России.

В ходе киноурока участники познакомятся с биографией композитора, интересными фактами творческого пути и особенностями стиля Сергея Рахманинова посредством представленных фото, видео и аудиоматериалов.

Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/03/2023
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