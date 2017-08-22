Впервые в Новокузнецке пермский театр «У Моста»

14 сентября в 19:00 на сцене Новокузнецкого драматического театра - постановка «Сиротливый Запад» М. МакДонаха.

В рамках фестиваля «ОКНА» авторский театр Сергея Федотова покажет спектакль «Сиротливый Запад» – Номинант Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА-2008» и Лауреат многих международных фестивалей.

Пьесы МакДонаха – абсурдные, ироничные и кровавые – очень напоминают фильмы Тарантино. Леденящие душу сюжеты смешны и одновременно изобретательны. На первый взгляд отечественному театру, с его серьезностью и подробным психологизмом, не подходят глумливые истории про крошечный ирландский поселок. Но пьеса, где есть убийство, два самоубийства и много другого, кажется уместной, смешной и даже щемящей.

«Спектакль «У Моста» был оценен всей театральной общественностью как исключительно точное попадание в поэтику и эстетику автора. Режиссер Федотов не в первый раз «попадает» в МакДонаха, что можно объяснить лишь одним: он понимает, о чем и зачем написал этот драматург и как его можно ставить, что нужно сказать актерам, чтобы они сыграли так, как играют». Елена Строгалева, «Петербургский театральный журнал».

Широко известный в Европе, единственный в мире мистический театр «У Моста» – трижды Номинант и Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», обладатель Гран-При Международного Театрального Форума «Золотой Витязь»-2014, обладатель 40 Гран-При зарубежных фестивалей, Чемпион Индийской театральной Олимпиады, участник 158 международных фестивалей. По рейтингу журнала FORBES театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России. По версии портала Yell.ru театр «У Моста» занимает четвертое место в рейтинге лучших Российских театров. Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Грузии, Турции и во многих городах России.

Заказ билетов: +7 (3843) 74 30 43 / 74 55 99