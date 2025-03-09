Новокузнецкие врачи рекомендуют планировать беременность заранее

Заведующая перинатальным центром Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова Вероника Сергеевна Гребнева приглашает население на диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья и призывает:



- К беременности нужно готовиться вдвоем – и женщине, и мужчине. Поэтому диспансеризация проводится лицам от 18 до 49 лет.

В первую очередь, обследоваться нужно перед зачатием, чтобы выявить факторы риска и различные патологии, которые могут препятствовать наступлению беременности.



Созревание сперматозоидов у мужчины происходит в течение 3 месяцев, поэтому воздействие различных неблагоприятных факторов в этот период, таких как, инфекции, стрессы, вредные привычки – алкоголь, курение, может оказать отрицательное влияние на половую клетку, участвующую в зачатии.



Для женщин важно течение менструального цикла, во время которого произойдет оплодотворение. Именно в этот период негативные факторы могут оказать влияние на созревающую яйцеклетку.



Однако из-за того, что в последующие 9 месяцев здоровье малыша во многом будет зависеть от состояния маминого организма, выполнение целого ряда мероприятий необходимо произвести не менее чем за 3 месяца до зачатия, а воздействия отрицательных факторов избегать на протяжении всей беременности.

Записаться на диспансеризацию по оценке репродуктиивного здоровья прикрепоенное населеление к НГКБ N 1 может по тел. (3843) 324-365 (для мужчин), (3843) 744-890 (для женщин).

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото).