Праздник посвящения в музыканты «Первоклассный концерт» прошел в Мариинске

В рамках Всероссийской недели музыки для детей и юношества ряды юных музыкантов пополнили 32 первоклассника детской музыкальной школы № 22. Ребят ждали музыкальные загадки, и они успешно прошли все испытания.

После произнесения клятвы директор школы Алена Владимировна Новикова вручила ребятам дипломы юных музыкантов. Первоклассники впервые получили возможность стать участниками настоящего концерта в качестве исполнителей, радуя гостей своим творчеством.

Фото: Детская музыкальная школа № 22 города Мариинска