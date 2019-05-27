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Прокопьевский район первым завершил посевную кампанию

В Прокопьевском районе засеяно 33,12 тыс. га яровыми зерновыми и зернобобовыми, что составляет 100,1% от плана.

В частности, пшеницей в Прокопьевском районе засеяно 16,96 тыс. га, ячменем – 6,26 тыс. га, горохом – 1,6 тыс. га, гречихой – 1,55 тыс. га, овсом – 6,76 тыс. га. Кроме того, район посеял 2,81 тыс. га рапса на зерно, 2,45 тыс. га однолетних трав, 1,12 тыс. га сои, 46 га — овощей, 829 га картофеля.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
27/05/2019
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