РУСАЛ объявил о старте масштабной экологической акции «День реки»

РУСАЛ запустил масштабный экологический проект «День реки». В течение месяца в рамках проекта пройдут экологические квесты, которые объединят волонтеров из 13 городов, где работают предприятия компании.

Акции стартует в Саяногорске, затем экоквесты пройдут в Новокузнецке, Североуральске, Волгограде, Братске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Тайшете, Шелехове, Красноярске, Ачинске, посёлке Таежный и городе Ухте.

Волонтёрские команды активных горожан в формате интерактивного экоквеста проведут уборку территорий набережных. Правила просты: за отведённое время команды собирают мусор и доставляют его к специальным экоточкам, зарабатывая баллы. Сбор и сортировка вторичного сырья (пластика, стекла) оценивается отдельно и предполагает отдельный зачет. Призовые места в квесте отдаются лидерам сборов.

В Новокузнецке экоквест «День реки» пройдет 24 сентября с 11:00 до 14:00 на Байдаевских карьерах. Для участия необходимо собрать команду и зарегистрировать ее по адресу https://forms.gle/DLFmqC5kDcjhH9gX8 или в Новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа egolovchanskaya@fcsp.ru, телефон 8-909-520-38-16 (Елена Головчанская).

- В этом году акция «День реки» состоится уже в одиннадцатый раз. Соревновательный формат помогает не только прививать жителям бережное и ответственное отношение к окружающей среде, но и способствует формированию стандартов поведения на прибрежных территориях, - отметил директор по связям с общественностью НкАЗа, председатель комитета Новокузнецкого городского совета народных депутатов по культуре, туризму и молодежной политике Антон Василенко.

Весь мусор, собранный за время квеста, будет утилизирован в соответствии с нормами, установленными в регионе. А отходы, разделенные по фракциям, направятся на вторичную переработку.

Экологический волонтерский проект «День Енисея» был инициирован основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской и Русским географическим обществом в 2011 году как разовая акция с целью привлечения внимание общественности к проблемам главной реки Сибири. Однако отклик оказался настолько широким, что акцию решено было сделать ежегодной. А уже в 2012 году власти Красноярского края, Республики Хакасия, а также Республики Тыва, где расположен исток реки, специальными постановлениями придали «Дню Енисея» статус регионального праздника. С 2011 года было проведено более 300 экологических акций, во время которых с берегов Енисея было вывезено 900 КамАЗов мусора, а общее количество участников акции составило 85 тысяч человек.

С 2019 года проект проводится не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в еще нескольких регионах России под общим названием «День реки».