РУСАЛ приглашает отметить День металлурга вместе

16 июля компания РУСАЛ проведет на площади около ТРЦ «Планета» общегородской праздник. Новокузнечан и гостей города ждут инструментальная музыка, выступления звёзд и фейерверк.

В 20:00 празднование откроет шоу барабанщиков ZANOZZA. Затем на сцене выступит вокалист Данил Большаков в сопровождении артистов балета, театр танца «Ритм и мы». Продолжит праздничную программу кавер-группа «Байконур», а хедлайнером Дня металлурга от РУСАЛа выступит группа Burito.

Кульминацией праздника станет фейерверк.

День металлурга в формате мультимедийного шоу наряду с Новокузнецком пройдет и в других городах, где работают предприятия РУСАЛа: Ачинске, Бокситогорске, Братске, Волгограде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Красноярске, Михайловске, Таежном, Шелехове.