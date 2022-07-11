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РУСАЛ приглашает отметить День металлурга вместе

16 июля компания РУСАЛ проведет на площади около ТРЦ «Планета» общегородской праздник. Новокузнечан и гостей города ждут инструментальная музыка, выступления звёзд и фейерверк.

В 20:00 празднование откроет шоу барабанщиков ZANOZZA. Затем на сцене выступит вокалист Данил Большаков в сопровождении артистов балета, театр танца «Ритм и мы». Продолжит праздничную программу кавер-группа «Байконур», а хедлайнером Дня металлурга от РУСАЛа выступит группа Burito.

Кульминацией праздника станет фейерверк.

День металлурга в формате мультимедийного шоу наряду с Новокузнецком пройдет и в других городах, где работают предприятия РУСАЛа: Ачинске, Бокситогорске, Братске, Волгограде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Красноярске, Михайловске, Таежном, Шелехове.

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kuzbassnews.ru
11/07/2022
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