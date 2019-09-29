В деревне Вторая Пристань открылся фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Вторая Пристань Мариинского района после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт.
В здании ФАПа проведено холодное и горячее водоснабжение, отопление, отремонтированы внутренние помещения, обновлен фасад здания, установлены пластиковые окна, а также благоустроена прилегающая территория.
Все работы выполнены на средства Мариинской районной больницы.
Ежедневно за медицинской помощью в сельский ФАП обращаются до 10 человек.
Фото: пресс-служюа АКО
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