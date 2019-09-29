В деревне Вторая Пристань открылся фельдшерско-акушерский пункт

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В кузбасском городе построят учебную шахту В «Национальном аэромобильном спасательном учебно-тренировочном центре подготовки горноспасателей и...

У кемеровчанина дважды за ночь угнали автомобиль У горожанина угнали Daewoo Nexia, который он оценил в 200 000 рублей. Полицейские выяснили, что к...