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В деревне Вторая Пристань открылся фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Вторая Пристань Мариинского района после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт.

В здании ФАПа проведено холодное и горячее водоснабжение, отопление, отремонтированы внутренние помещения, обновлен фасад здания, установлены пластиковые окна, а также благоустроена прилегающая территория.

Все работы выполнены на средства Мариинской районной больницы.

Ежедневно за медицинской помощью в сельский ФАП обращаются до 10 человек.

 

 

 

Фото: пресс-служюа АКО

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kuzbassnews.ru
29/09/2019
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